Giornalismo culturale a tutta E già si lavora al festival 2026
Chiuso un Festival, già si pensa al prossimo. Giorgio Zanchini e Lella Mazzoli, direttori del Festival del Giornalismo Culturale, la cui tredicesima edizione si è conclusa domenica, sono già al lavoro per l’autunno 2026. "Stiamo già pensando a programma, nomi e eventi – rivela Zanchini – e posso già anticipare che il titolo dell’edizione numero 14 sarà ‘ Confini ’, una parola ombrello, declinabile anche attraverso sinonimi come frontiere e limiti, che ci farà esplorare i confini sia del giornalismo che della geopolitica, ma anche della scienza e della ricerca". Le date sono già stabilite: dall’8 all’11 ottobre 2026, e sicuramente non mancheranno ospiti di rilievo, come accaduto anche quest’anno, con un’edizione davvero ricca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
