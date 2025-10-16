E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse nulla? “ E SE DOMANI. ” IL NUOVO SPETTACOLO DI GIORGIO PANARIELLO IL 19, 20 E 21 OTTOBRE TRE APPUNTAMENTI AL TEATRO BRANCACCIO DI ROMA e poi nei teatri di tutta Italia GIORGIO PANARIELLO arriva a Roma per tre date domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI.”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giorgio Panariello: il 19, 20 e 21 ottobre arriva al Teatro Brancaccio di Roma con il nuovo spettacolo “E se domani…”