Giorgio Panariello | il 19 20 e 21 ottobre arriva al Teatro Brancaccio di Roma con il nuovo spettacolo E se domani…
E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse nulla? “ E SE DOMANI. ” IL NUOVO SPETTACOLO DI GIORGIO PANARIELLO IL 19, 20 E 21 OTTOBRE TRE APPUNTAMENTI AL TEATRO BRANCACCIO DI ROMA e poi nei teatri di tutta Italia GIORGIO PANARIELLO arriva a Roma per tre date domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI.”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giorgio Panariello torna a teatro con un nuovo imperdibile show, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e - facebook.com Vai su Facebook
“Siccome ci somiglieranno sempre di più, ho sviluppato un modo per riconoscere l’androide dall’essere umano” Giorgio Panariello a #CTCF - X Vai su X
Panariello dal 19 al 21 ottobre al Brancaccio di Roma con il nuovo spettacolo “E se domani…” - Giorgio Panariello arriva a Roma per tre date domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E se domani... Riporta lopinionista.it
"E se domani...", il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello arriva a Roma - ”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Secondo rainews.it
Pippo Baudo, Panariello: "Si riaccenda un faro sul varietà". E fa il nome dell'erede - Continua incessante il flusso di visitatori nel secondo e ultimo giorno di esposizione del feretro di Pippo Baudo nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. Secondo iltempo.it