Giorgio Armani Giuseppe Marsocci è il nuovo amministratore delegato

Entra nel vivo la successione di Giorgio Armani. Dopo la nomina di Leo Dell’Orco a presidente della Fondazione eponima, pochi minuti fa il consiglio d’amministrazione della Giorgio Armani Spa ha annunciato la designazione di Giuseppe Marsocci come amministratore delegato del Gruppo. Da 23 anni in azienda, il dirigente è stato Ceo America e dal 2019 ha affiancato direttamente il Signor Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e global chief commercial officer. Proposto all’unanimità dalla Fondazione Armani, Marsocci riporterà al CdA presieduto da Leo Dell’Orco e nel quale verrà incaricata Silvana Armani come vicepresidente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci è il nuovo amministratore delegato

