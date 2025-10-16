Giorgia Meloni insultata così sotto gli occhi di Floris | caos totale in studio VIDEO
News Tv. Durante l’ultima puntata del talk show DiMartedì su La7, si è verificato un episodio destinato a far discutere a lungo nell’ambiente politico e mediatico italiano. L’uscita rivolta alla premier Meloni, pronunciata sotto gli occhi del conduttore Giovanni Floris e di milioni di telespettatori, ha immediatamente scatenato una reazione a catena. Leggi anche: “Che figura.”. “This is me”, Pausini e Ibrahimovic in studio ma finisce così (VIDEO) La polemica esplosa in diretta televisiva. Il tema del confronto era il ruolo dell’Italia nel conflitto in Medio Oriente e le scelte di politica estera del governo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ripete spesso che il governo debba fare di più sul fronte della sicurezza. L’approccio di introdurre sempre nuovi reati – 48 in tutto dal 2022 (anche se il ddl Sisucrezza è in vigore da quest’anno) – non sembra aver da - facebook.com Vai su Facebook
«Se vendessimo l’aereo inutile di Renzi per rimborsare i cittadini fregati dalle banche?» C’era un tempo in cui Giorgia Meloni bastava a se stessa con una frase così. Oggi, la stessa Meloni vola verso Sharm el-Sheikh sul nuovissimo Gulfstream G-650, un jet d - X Vai su X
Elezioni Marche, Schlein a Meloni: "Vinceremo". La premier: "Uniti solo per batterci" - La premier Giorgia Meloni ad Ancona insieme agli alleati di governo, la leader dem Elly Schlein a Pesaro: entrambe si sono prese la scena dal palco dei comizi elettorali dei rispettivi partiti in ... Si legge su tg24.sky.it
“Meloni a Domenica In senza contraddittorio”, è polemica: interviene anche la Rai - Domenica 21 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Domenica In: un appuntamento attesissimo per il ritorno al timone di Mara Venier, le novità del programma e l’omaggio a ... Segnala dilei.it