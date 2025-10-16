News Tv. Durante l’ultima puntata del talk show DiMartedì su La7, si è verificato un episodio destinato a far discutere a lungo nell’ambiente politico e mediatico italiano. L’uscita rivolta alla premier Meloni, pronunciata sotto gli occhi del conduttore Giovanni Floris e di milioni di telespettatori, ha immediatamente scatenato una reazione a catena. Leggi anche: “Che figura.”. “This is me”, Pausini e Ibrahimovic in studio ma finisce così (VIDEO) La polemica esplosa in diretta televisiva. Il tema del confronto era il ruolo dell’Italia nel conflitto in Medio Oriente e le scelte di politica estera del governo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giorgia Meloni insultata così sotto gli occhi di Floris: caos totale in studio (VIDEO)