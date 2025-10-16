Giorgetti | ‘G7 su Kiev? Servono soldi e deve metterli l’UE’

“Servono un sacco di soldi e sostanzialmente deve metterli l’Europa, mi sembra di aver capito questo” Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, a chi gli chiedeva cosa fosse emerso dal G7 sull’Ucraina. (ANSA). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

