Giorgetti a lezioni di tedesco | Così contiamo in Ue
Il rigore del ministro fa sognare i mercati: "Non fare nuovo debito è un principio morale". L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha illustrato nel corso del Consiglio dei ministri il Documento programmatico di bilancio (DPB) che, conformemente a quanto previsto dalla normativa, sarà trasmesso al Parla - facebook.com Vai su Facebook