GIOMANÈ il suono dell’autonomia di Gianfranco GFN

Con GIOMANÈ, Gianfranco GFN apre un capitolo che intreccia musica e autonomia. L’album consolida una ricerca fatta di groove, poesia e improvvisazione, mentre la nascita di 96 Montigolfiera Publishing segna l’avvio di un percorso completamente autogestito. È il racconto di un artista che trasforma l’indipendenza in metodo creativo. Una scelta d’autonomia: nascita di 96 Montigolfiera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

