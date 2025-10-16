Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e di una rapina a mano armata, commessi in Gioia del Colle nel 2015 e nel 2016 L'articolo Gioia del Colle, omicidio aggravato dalle modalità mafiose e rapina a mano armata: arresti Operazione dei carabinieri per reati commessi fra il 2015 e il 2016 proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

