Gioia Chivu finalmente il colpo che aspettava | lo porta Bisseck

A pochi giorni dalla ripresa del campionato Chivu sta pianificando il mercato invernale: finalmente arriva il colpo che il tecnico auspicava. L’estate dell’ Inter si è chiusa con più rimpianti che certezze. Cristian Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, aveva presentato alla dirigenza una lista chiara di obiettivi: un difensore giovane e futuribile come Giovanni Leoni, un centrocampista fisico e dinamico come Manu Koné e un esterno offensivo capace di creare superiorità numerica come Ademola Lookman. Tre profili ben distinti ma funzionali al progetto tecnico, tre nomi che avrebbero dovuto completare una squadra già competitiva ma non ancora perfetta. 🔗 Leggi su Sportface.it

