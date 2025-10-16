Gioco d’azzardo in rete l’impennata di Piacenza | puntati 1.677 euro a testa oltre 20 milioni in fumo nel 2024

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi vive in provincia di Piacenza nel corso del 2024 ha investito 1.677 euro a testa nel gioco d’azzardo via internet. L’importo fa la media tra capoluogo e provincia, ma nella sola città la somma puntata pro-capite sale a 1.723 euro: l’equivalente e oltre di quanto entra in un mese nelle tasche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gioco legale in Italia: rete fisica al collasso. Cardia (ACADI): "urgente riequilibrare payout e prelievo fiscale" - Il gioco legale in Italia vive un autentico paradosso fiscale: mentre i canali digitali crescono a ritmi vertiginosi (+153% dal 2019), la rete fisica - Si legge su borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Gioco D8217azzardo Rete L8217impennata