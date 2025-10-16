Gioco d’azzardo in rete l’impennata di Piacenza | puntati 1.677 euro a testa oltre 20 milioni in fumo nel 2024
Chi vive in provincia di Piacenza nel corso del 2024 ha investito 1.677 euro a testa nel gioco d’azzardo via internet. L’importo fa la media tra capoluogo e provincia, ma nella sola città la somma puntata pro-capite sale a 1.723 euro: l’equivalente e oltre di quanto entra in un mese nelle tasche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In attesa di venerdì 17 il portale Casinos.com specializzato nel gioco d'azzardo -e quindi di riti e scongiuri- ha stilato la classifica nazionale delle regioni second l'indice di superstizione regionale #gazzettamatin #indagine #superstizione - facebook.com Vai su Facebook
“Game over” al gioco d’azzardo: smascherare l’illusione delle scommesse tra i ragazzi - X Vai su X
Gioco legale in Italia: rete fisica al collasso. Cardia (ACADI): "urgente riequilibrare payout e prelievo fiscale" - Il gioco legale in Italia vive un autentico paradosso fiscale: mentre i canali digitali crescono a ritmi vertiginosi (+153% dal 2019), la rete fisica - Si legge su borsaitaliana.it