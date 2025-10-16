Gioco d' azzardo dietro al Castello Sforzesco | indagate 10 persone

Milanotoday.it | 16 ott 2025

Intervento della polizia locale in Piazza del Cannone, a Milano, dietro al Castello Sforzesco, dove un gruppo di cittadini romeni è stato fermato, identificato e perquisito.Secondo quanto accertato, dieci persone sono state indagate per gioco d’azzardo. Al termine delle operazioni, per tutti sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

