Giochiamo insieme | corsi sportivi gratuiti per giovani dai 6 ai 14 anni

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un opportunità per i tanti giovani dai 6 ai 14 anni che grazie al dipartimento per lo Sport, le Associazioni Equiturismo Cultura e Cuore che Vede, possono partecipare a diverse attività sportive totalmente gratuite come calcio A5, pallavolo, ginnastica inclusiva, synchro dance, tennis da tavolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

