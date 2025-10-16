Giochiamo insieme | corsi sportivi gratuiti per giovani dai 6 ai 14 anni
Un opportunità per i tanti giovani dai 6 ai 14 anni che grazie al dipartimento per lo Sport, le Associazioni Equiturismo Cultura e Cuore che Vede, possono partecipare a diverse attività sportive totalmente gratuite come calcio A5, pallavolo, ginnastica inclusiva, synchro dance, tennis da tavolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
(Ogni tanto con Anna W giochiamo insieme a Luanti sul server di casa. Oggi abbiamo costruito un castello, combattuto contro scheletri e zombie e adottato due gattini di nome Oliver e Batù.) - X Vai su X
Giovedì 16 ottobre 2025 - dalle 16:30 alle 18:00 - presso la BIBLIOTECA DI AZZANO MELLA - evento gratuito per famiglie, bambini e ragazzi "GIOCHIAMO INSIEME" - facebook.com Vai su Facebook