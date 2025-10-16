Giocatore della Virtus Bologna arrestato con la fidanzata | Luca Vildoza ha aggredito l’equipaggio di un’ambulanza

Bologna, 16 ottobre 2025 – Avrebbe provocato e poi aggredito, senza motivo, un equipaggio della Croce Rossa,che in ambulanza, lungo i viali, stava andando a soccorrere un ferito. Protagonista della vicenda, che ha dell'incredibile, il giocatore della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, arrestato dalla polizia nella notte assieme alla fidanzata. Tutto sarebbe iniziato in via Calori, a pochi passi dal Paladozza, dove un’ambulanza si era fermata per digitare l’indirizzo di un intervento. In quel momento sarebbe sopraggiunta l’auto del giocatore che, innervosito dall'ostacolo sulla strada, avrebbe prima lampeggiato al mezzo di soccorso e poi insultato il personale a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

