Gioca gratuitamente a EA SPORTS F1 25 questo weekend!

Guardate i piloti Haas Bearman e Ocon sfidarsi testa a testa al Circuito delle Americhe per l'ultima Sfida Pro QUI EA invita i fan sulla griglia di partenza per un weekend di celebrazione e competizione in EA SPORTS F1 25, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Dal 16 al 20 ottobre, i giocatori potranno correre gratuitamente su PlayStation5, Xbox Series XS e Steam, con accesso completo al 2025 FIA Formula One World Championship, a Braking Point e a My Team 2.0. Mentre la griglia di partenza del mondo reale arriva ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, F1 25 celebra la gara casalinga della Haas con una nuovissima Sfida Pro, dando ai giocatori la possibilità di sfidare la nuova stella del team, Ollie Bearman.

