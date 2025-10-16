Gintoneria Davide Lacerenza e il risarcimento con le bottiglie di champagne

Stefania Nobile e Davide Lacerenza vogliono scontare la pena lavorando. La figlia di Wanna Marchi si è offerta come volontaria della protezione civile di Milano. La richiesta, spiega oggi il Quotidiano Nazionale, è consentita per le pene sotto i quattro anni. Nobile in questo momento non ha misura detentiva, ma solo obbligo di dimora. Lacerenza è stato condannato a 4 anni e otto mesi. E vorrebbe risarcire i danni attraverso la confisca, da quasi un milione di euro, delle bottiglie di champagne, di altri alcolici sequestrate e alcune decine di migliaia di euro trovati sui conti. I patteggiamenti. 🔗 Leggi su Open.online

