Quali sono le grandi favorite ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre? Le assenze saranno molteplici, a cominciare dalla statunitense Simone Biles e dalla brasiliana Rebeca Andrade, ma anche l’altra americana Sunisa Lee non sarà della partita: senza l’intero podio all-around delle Olimpiadi di Parigi 2024 si preannuncia una vera e propria bagarre per le medaglie nel concorso generale individuale. Osiamo mettere in pole position la russa Angelina Melnikova: tornerà ai Mondiali a quattro anni di distanza dal trionfo sul giro completo di Kitayushu ed è rimasta fuori dal circuito a causa dell’esclusione della sua Federazione per il conflitto bellico, sarà nella forma dei giorni migliori? La brasiliana Flavia Saraiva si candida a un ruolo da favorita nel concorso generale, da non sottovalutare le statunitensi Skye Blakely e Joesclyn Roberson, poi bisognerà capire quale sarà l’effettivo valore della loro connazionale Dulcy Caylor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Mondiali 2025: le favorite gara per gara. Melnikova, Saraiva, Nemour e tante assenze