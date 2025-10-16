Ginnastica artistica Mondiali 2025 | le favorite gara per gara Melnikova Saraiva Nemour e tante assenze
Quali sono le grandi favorite ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre? Le assenze saranno molteplici, a cominciare dalla statunitense Simone Biles e dalla brasiliana Rebeca Andrade, ma anche l’altra americana Sunisa Lee non sarà della partita: senza l’intero podio all-around delle Olimpiadi di Parigi 2024 si preannuncia una vera e propria bagarre per le medaglie nel concorso generale individuale. Osiamo mettere in pole position la russa Angelina Melnikova: tornerà ai Mondiali a quattro anni di distanza dal trionfo sul giro completo di Kitayushu ed è rimasta fuori dal circuito a causa dell’esclusione della sua Federazione per il conflitto bellico, sarà nella forma dei giorni migliori? La brasiliana Flavia Saraiva si candida a un ruolo da favorita nel concorso generale, da non sottovalutare le statunitensi Skye Blakely e Joesclyn Roberson, poi bisognerà capire quale sarà l’effettivo valore della loro connazionale Dulcy Caylor. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ginnastica artistica, la 16enne Giulia Perotti campionessa italiana: "Mi sono commossa anche io, non credevo a quello che avevo fatto. I miei primi tifosi? I nonni" Tgr Piemonte - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv l’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica 2025: orari esatti, programma, streaming - L'Italia sarà tra le protagoniste a Jakarta (Indonesia), dove dal 19 al 25 ottobre andranno in scena i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Riporta oasport.it
Yumin Abbadini ai Mondiali di Ginnastica artistica 2025 a Giacarta: programma, orari e dove vedere le gare in diretta - C'è anche Yumin Abbadini tra i convocati per l'Italia ai Campionati del mondo di ginnastica artistica 2025 a Giacarta. Come scrive olympics.com
Calendario Mondiali ginnastica artistica 2025: orari giornalieri, tv, programma, streaming - I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si disputeranno a Jakarta (Indonesia) da domenica 19 a sabato 25 ottobre. Come scrive oasport.it