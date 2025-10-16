L’Italia è scesa in pedana per la prova podio ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, preludio al turno di qualificazione in programma domenica 19 ottobre (terza suddivisione, a partire dalle ore 09.15 italiane). La nostra Nazionale maschile ha saggiato l’attrezzatura di marca Taishan nella pittoresca Indonesia Arena di Jakarta (Indonesia), gli azzurri hanno avuto modo di testarsi e di prepararsi in vista del turno preliminare di questa rassegna iridata riservata agli individualisti (non sono previste le prove a squadre). Il DT Giuseppe Cocciaro ha deciso di portare esclusivamente gli specialisti, ma non figurano nostri portacolori agli anelli e alle parallele pari. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ginnastica artistica, Italia in prova podio ai Mondiali: Abbadini inventa un elemento, Macchini testa la combo