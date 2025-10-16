Gilmour al posto di Lobotka | numeri e fiducia per Billy

Forzazzurri.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a un nuovo assetto e uno dei protagonisti sarà Billy Gilmour. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gilmour posto lobotka numeriGilmour al posto di Lobotka: numeri e fiducia per Billy - Gilmour al posto di Lobotka: numeri e fiducia per Billy Il Napoli si prepara a un nuovo assetto e uno dei protagonisti sarà Billy Gilmour. Come scrive forzazzurri.net

Gilmour al posto di Lobotka esattamente un anno dopo - Sarà ovviamente Billy Gilmour a sostituire Lobotka fino al suo rientro dall'infortunio che lo terrà fuori dal campo ... Scrive ilnapolionline.com

Napoli, con Lobotka out c’è Gilmour in regia. Conte ritrova il gruppo al completo da giovedì - Dopo due giorni e mezzo di riposo, il Napoli si è ritrovato ieri a Castel Volturno per il primo allenamento settimanale, con i giocat ... Secondo ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Gilmour Posto Lobotka Numeri