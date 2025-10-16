La vita privata e sentimentale di Gianni Rivera, storico campione del Milan, è stata piuttosto movimentata. Dalla storia d’amore con la cantante e conduttrice televisiva Elisabetta Viviani ha avuto la figlia Nicole, nata nel 1977; poi la separazione e il nuovo amore per Laura Marconi, sposata alla fine degli anni ottanta, con la nascita di due figli, Chantal e Gianni. Con l’ex compagna Elisabetta, purtroppo, i rapporti con Gianni Rivera sembrano essersi deteriorati dopo la separazione, anzi sarebbero praticamente inesistenti. “All’epoca dovevo fare uno shooting per una rivista con i calciatori e dato che a me già piaceva Gianni Rivera dissi sì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gianni Rivera, chi sono l’ex compagna Elisabetta Viviani e l’attuale moglie Laura Marconi