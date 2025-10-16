Gianni Rivera chi sono l’ex compagna Elisabetta Viviani e l’attuale moglie Laura Marconi
La vita privata e sentimentale di Gianni Rivera, storico campione del Milan, è stata piuttosto movimentata. Dalla storia d’amore con la cantante e conduttrice televisiva Elisabetta Viviani ha avuto la figlia Nicole, nata nel 1977; poi la separazione e il nuovo amore per Laura Marconi, sposata alla fine degli anni ottanta, con la nascita di due figli, Chantal e Gianni. Con l’ex compagna Elisabetta, purtroppo, i rapporti con Gianni Rivera sembrano essersi deteriorati dopo la separazione, anzi sarebbero praticamente inesistenti. “All’epoca dovevo fare uno shooting per una rivista con i calciatori e dato che a me già piaceva Gianni Rivera dissi sì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Questa sera torna #SplendidaCornice: Geppi Cucciari faciliterà la vostra armonia familiare con Gianni Morandi, Woody Allen, Brenda Lodigiani, Renad Attallah, Paolo Fresu, Raphael Gualazzi, Camila Raznovich, Gianni Rivera, Gianna Serra, Silvia Ziche, Lau - facebook.com Vai su Facebook
Gli ospiti della prima puntata di #SplendidaCornice sono la bambina palestinese Renad, Woody Allen, Gianni Morandi, Carla Signoris, Brenda Lodigiani, Gianni Rivera, Raphael Gualazzi, Paolo Fresu, Laura Marzadori. Da giovedì, in prima serata, su Rai 3. (L - X Vai su X
Gianni Rivera: «Nel calcio troppi procuratori, il talento è sacrificato. Il Lecce resiste tra i lupi. Bari? Io sono ancora disponibile». L'intervista - Quando è entrato, ieri, Gianni Rivera nell'atrio del palazzo baronale di Collepasso, nel Salento, un anziano gli si è avvicinato: «Lei - Riporta quotidianodipuglia.it
Sorpresa: spunta Gianni Rivera tra i visitatori della Fortezza - Accompagnato dal sindaco di Frontino, Andrea Spagna, e dal magnifico rettore dell’Università di Urbino, il professor ... Si legge su msn.com