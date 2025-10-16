Gianluca Soncin le prime botte a Pamela Genini già due mesi dopo l' inizio della relazione Nella vacanza all' Elba ha provato a lanciarla dal balcone

Un anno insieme fatto di violenze continue. Chi conosceva Pamela Genini, descrive la relazione con Gianluca Soncin come un incubo. E più lei lo allontanava, più lui si faceva. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gianluca Soncin, le prime botte a Pamela Genini già due mesi dopo l'inizio della relazione. Nella vacanza all'Elba ha provato a lanciarla dal balcone

Leggi anche questi approfondimenti

"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia" L’ultimo messaggio che Pamela Genini è riuscita a inviare all'ex fidanzato, diventato negli ultimi mesi amico stretto, appena prima di essere uccisa da Gianluca Soncin - facebook.com Vai su Facebook

#ignotox Femminicidio di Pamela Genini: la ricostruzione dell’aggressione dell’ex Gianluca Soncin - X Vai su X

Gianluca Soncin, la relazione tossica con Pamela Genini: «Se mi lasci ammazzo te e tua madre». Le botte in vacanza e la pistola puntata: tutte le minacce alla ragazza - Quelle minacce esplicite («se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre»); le botte mentre erano in vacanza all'isola d'Elba; le doppie chiavi dell'appartamento per ... Come scrive ilmessaggero.it

Gianluca Soncin, la relazione tossica con Pamela Genini: «Se mi lasci ammazzo te e tua madre». Le botte in vacanza e le doppie chiavi: tutte le minacce alla ragazza - Quelle minacce esplicite («se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre»); le botte mentre erano in vacanza all'isola d'Elba; le doppie chiavi dell'appartamento per ... Scrive msn.com

Pamela Genini aveva capito che Gianluca Soncin stava per ucciderla. L'ultimo grido d'aiuto: "Ho paura, è in casa" - Cosa è emerso nelle indagini sul femminicidio della modella e imprenditrice, finita con 24 coltellate. Come scrive today.it