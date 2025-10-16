Gianluca Soncin la relazione tossica con Pamela Genini | Se mi lasci ammazzo te e tua madre Le botte in vacanza e la pistola puntata | tutte le minacce alla ragazza

Quelle minacce esplicite («se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre»); le botte mentre erano in vacanza all'isola d'Elba; le doppie chiavi dell'appartamento per tenerla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gianluca Soncin, la relazione tossica con Pamela Genini: «Se mi lasci ammazzo te e tua madre». Le botte in vacanza e la pistola puntata: tutte le minacce alla ragazza

Lei lo voleva lasciare; lui l'ha uccisa a coltellate. Gianluca Soncin, con cui Pamela Genini aveva una relazione, è accusato di omicidio, aggravato da premeditazione, stalking e crudeltà Elena Paba #GR1 - X Vai su X

"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia" L’ultimo messaggio che Pamela Genini è riuscita a inviare all'ex fidanzato, diventato negli ultimi mesi amico stretto, appena prima di essere uccisa da Gianluca Soncin - facebook.com Vai su Facebook

