Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip | il 52enne che ha ucciso Pamela Genini non è lucido In casa trovate 15 armi tra coltelli e pistole
Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip: il 52enne che ha ucciso Pamela Genini «non è lucido». In casa trovate 15 armi tra coltelli e pistole - Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa martedì sera a Milano con ... Riporta msn.com