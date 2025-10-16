Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip | il 52enne che ha ucciso Pamela Genini non è lucido Il figlio l' ex moglie il passato violento
Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l?omicidio volontario pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa martedì sera a Milano con 24 coltellate, si trova in isolamento nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Chi conosceva bene la donna uccisa ieri sera con 29 coltellate dal compagno nella sua casa di Milano racconta che l'estate scorsa, durante - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca Soncin, chi è l’omicida di Pamela Genini che la minacciava: “Ammazzo tua madre e il cane” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/gianluca_soncin_femminicidio_milano_pamela_genini-424915701/?ref=twhl… - X Vai su X
