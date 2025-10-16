Gianluca Soncin in carcere L’ultima telefonata di Pamela Genini | Ho paura ha fatto il doppione delle mie chiavi È entrato

Gianluca Soncin, 52 anni, è entrato a casa di Pamela Genini, la compagna che si era deciso a lasciarlo. Lo ha fatto usando la copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto qualche settimana fa. E l’ha  uccisa. Proprio in quel momento lei era al telefono con il suo precedente fidanzato, al quale aveva confidato i suoi timori, le aggressioni e le minacce di morte. E ha interrotto bruscamente la chiamata «Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia». Questo l’ultimo disperato messaggio inviato all’ex compagno, che a quel punto ha allertato la polizia.  La telefonata interrotta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gianluca Soncin in carcere. L’ultima telefonata di Pamela Genini: «Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato»

