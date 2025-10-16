Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini L' incubo al festival di Venezia | le strappò i vestiti la prese a pugni e disse ti uccido

Ilmessaggero.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Freddo e distaccato. È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Soncin, nato a Biella. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gianluca soncin ha massacrato pamela genini l incubo al festival di venezia le strapp242 i vestiti la prese a pugni e disse ti uccido

© Ilmessaggero.it - Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido»

Approfondisci con queste news

gianluca soncin ha massacratoGianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido» - È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Secondo ilmessaggero.it

gianluca soncin ha massacratoChi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini: imprenditore facoltoso e tenore di vita scintillante - Piantonato in ospedale dopo il tentativo di togliersi la vita, davanti al pm è rimasto in silenzio. Si legge su ilgiorno.it

gianluca soncin ha massacratoGianluca Soncin: chi é, cos’ha fatto a Pamela Gemini e cosa rischia adesso - E la sua punizione è stata una raffica letale di coltellate. Da alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Soncin Ha Massacrato