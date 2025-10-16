Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini L' incubo al festival di Venezia | le strappò i vestiti la prese a pugni e disse ti uccido

Freddo e distaccato. È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Soncin, nato a Biella. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido»

Lei lo voleva lasciare; lui l'ha uccisa a coltellate. Gianluca Soncin, con cui Pamela Genini aveva una relazione, è accusato di omicidio, aggravato da premeditazione, stalking e crudeltà Elena Paba #GR1 - X Vai su X

"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia" L’ultimo messaggio che Pamela Genini è riuscita a inviare all'ex fidanzato, diventato negli ultimi mesi amico stretto, appena prima di essere uccisa da Gianluca Soncin - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini: imprenditore facoltoso e tenore di vita scintillante - Piantonato in ospedale dopo il tentativo di togliersi la vita, davanti al pm è rimasto in silenzio. Si legge su ilgiorno.it

