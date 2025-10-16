Gianluca Soncin chi è l’omicida di Pamela Genini che la minacciava | Ammazzo tua madre e il cane

Repubblica.it | 16 ott 2025

Ricco imprenditore e “uomo possessivo e violento”, come dicono i pm. Nel passato un altro caso di maltrattamenti alla compagna dell’epoca. 🔗 Leggi su Repubblica.it

gianluca soncin chi 232 l8217omicida di pamela genini che la minacciava ammazzo tua madre e il cane

Gianluca Soncin, chi è l'omicida di Pamela Genini che la minacciava: "Ammazzo tua madre e il cane"

