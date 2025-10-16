Gianluca Soncin chi è l’omicida di Pamela Genini che la minacciava | Ammazzo tua madre e il cane
Ricco imprenditore e "uomo possessivo e violento", come dicono i pm. Nel passato un altro caso di maltrattamenti alla compagna dell'epoca.
"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia" L'ultimo messaggio che Pamela Genini è riuscita a inviare all'ex fidanzato, diventato negli ultimi mesi amico stretto, appena prima di essere uccisa da Gianluca Soncin
Femminicidio di Pamela Genini: la ricostruzione dell'aggressione dell'ex Gianluca Soncin