Gianluca Soncin chi è il killer 52enne di Pamela Genini arrestato nel 2010 per truffa ed evasione Iva su auto di lusso consumatore di cocaina e oppiacei

Di lui si sa che ha 52 anni, è un imprenditore, rampollo di una famiglia biellese benestante, è stato sposato con un'altra donna e ha un figlio. Negli archivi di polizia c’è anche una storia di stalking conclusasi senza denuncia Si chiama Gianluca Soncin ed è il killer di Pamela Genini, la 29. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

