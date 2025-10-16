Gianluca Soncin all' interrogatorio per il femminicidio di Pamela Genini con un vistoso cerotto al collo

Si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio Gianluca Soncin: "Dimesso e con un cerotto sul collo" ha sottolineato l'ex legale.

Sceglie la linea del silenzio Gianluca Soncin, che ha ucciso con 24 coltellate Pamela Genini poche ore dopo che lei lo aveva lasciato: "Non è lucido, non ha preso consapevolezza", dice l'avvocato. Ma il delitto è maturato al termine di una relazione, durata un - facebook.com Vai su Facebook

#Milano Femminicidio #PamelaGenini. Gianluca Soncin , il 52enne accusato di omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. Era rimasto in silenzio anche ieri dopo aver inscenato un tentativo di suicidio. Il suo legale "Non è lucido". - X Vai su X

Milano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin ... Come scrive tg24.sky.it

Femminicidio a Milano: al via interrogatorio Soncin a S. Vittore - Con l'arrivo nel carcere di San Vittore della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella, a breve inizierà l'interrogatorio di Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio ... Scrive ansa.it

Soncin non risponde al gip, l'avvocata: «Non è in condizioni lucidissime». Le violenze su Pamela Genini prima del femminicidio: calci, minacce, lividi, una pistola puntata - L'avvocata d'ufficio: «Non lucido e dimesso, ha nominato un suo avvocato». Scrive milano.corriere.it