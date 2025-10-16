Gianluca Soncin all' interrogatorio per il femminicidio di Pamela Genini con un vistoso cerotto al collo

16 ott 2025

Si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio Gianluca Soncin: "Dimesso e con un cerotto sul collo" ha sottolineato l'ex legale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Gianluca Soncin all'interrogatorio per il femminicidio di Pamela Genini con un vistoso cerotto al collo

