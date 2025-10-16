Gianluca Soncin all' interrogatorio per il femminicidio di Pamela Genini con un vistoso cerotto al collo
Si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio Gianluca Soncin: "Dimesso e con un cerotto sul collo" ha sottolineato l'ex legale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Sceglie la linea del silenzio Gianluca Soncin, che ha ucciso con 24 coltellate Pamela Genini poche ore dopo che lei lo aveva lasciato: "Non è lucido, non ha preso consapevolezza", dice l'avvocato. Ma il delitto è maturato al termine di una relazione, durata un - facebook.com Vai su Facebook
#Milano Femminicidio #PamelaGenini. Gianluca Soncin , il 52enne accusato di omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. Era rimasto in silenzio anche ieri dopo aver inscenato un tentativo di suicidio. Il suo legale "Non è lucido". - X Vai su X
Milano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin ... Come scrive tg24.sky.it
Femminicidio a Milano: al via interrogatorio Soncin a S. Vittore - Con l'arrivo nel carcere di San Vittore della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella, a breve inizierà l'interrogatorio di Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio ... Scrive ansa.it
Soncin non risponde al gip, l'avvocata: «Non è in condizioni lucidissime». Le violenze su Pamela Genini prima del femminicidio: calci, minacce, lividi, una pistola puntata - L'avvocata d'ufficio: «Non lucido e dimesso, ha nominato un suo avvocato». Scrive milano.corriere.it