Gianluca Gazzoli presenta Sanremo Giovani Carlo Conti ha una novità sulla data di annuncio dei Big

Carlo Conti conferma al Tg1 il nome del conduttore di Sanremo Giovani, che sarà Gianluca Gazzoli. Il direttore artistico racconta il nuovo regolamento e svela che sta provando a cambiare qualcosa nella modalità d'annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it