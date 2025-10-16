Gianluca Gazzoli presenta Sanremo Giovani Carlo Conti ha una novità sulla data di annuncio dei Big

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti conferma al Tg1 il nome del conduttore di Sanremo Giovani, che sarà Gianluca Gazzoli. Il direttore artistico racconta il nuovo regolamento e svela che sta provando a cambiare qualcosa nella modalità d'annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

