Gianluca Gazzoli chi è lo speaker verso la conduzione di Sanremo Giovani

Carlo Conti ha scelto. Secondo voci sempre più insistenti, sarà Gianluca Gazzoli a condurre la nuova edizione di Sanremo Giovani, contest in onda a partire da novembre con le prime eliminatorie. Come riporta Adnkronos, mancherebbe soltanto la firma sul contratto, la cui ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 16 ottobre. Nulla da fare dunque, apparentemente, per Nicola Savino, che precedenti ricostruzioni davano per favorito a raccogliere l’eredità di Alessandro Cattelan, che guidò il programma lo scorso anno. Potrebbe tuttavia presentare il Dopofestival, già condotto tra il 2016 e il 2017. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gianluca Gazzoli, chi è lo speaker verso la conduzione di Sanremo Giovani

