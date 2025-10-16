Gianfranco Jannuzzo incanta con Fata Morgana | il mito che unisce l’Italia a teatro
Esistono diverse leggende sul mito di Fata Morgana, la potente maga ammaliatrice, che incantava a proprio piacimento i naviganti, condannandoli con illusioni ottiche a morte certa o salvandoli dal loro destino. Tutte le versioni, però, la vogliono in un castello di cristallo incastonato nello Stretto di Messina. Gianfranco Jannuzzo, attore istrionico di elevato spessore artistico è talmente affascinato da questo personaggio dalle sfumature così contrastanti, da eleggerla protagonista del suo ultimo spettacolo teatrale, in scena dal 14 al 26 ottobre al Teatro Manzoni di Milano. Nello spettacolo “Fata Morgana”, scritto a quattro mani con Angelo Callipo, da Jannuzzo definito delicatissimo poeta, l’attore sarà accompagnato sul palcoscenico da quattro altrettanto delicati musicisti. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sul nuovo numero del settimanale SMS NEWS in cover #ChiaraBaschetti a teatro con C(r)ash. E ancora le interviste a Paolo Sassanelli, Stefano Pesce, Lino Musella, Gianfranco Jannuzzo, le Nazionali di volley al Quirinale, il ricordo di Diane Keaton https:// - X Vai su X
Sul nuovo numero del settimanale digital SMS NEWS in cover #ChiaraBaschetti a teatro con "C(r)ash". E ancora le interviste a Paolo Sassanelli, Stefano Pesce, Lino Musella, Gianfranco Jannuzzo, le Nazionali di volley al Quirinale, il ricordo di Diane Keaton e - facebook.com Vai su Facebook
Gianfranco Jazzuzzo al Manzoni a Milano: «Vi racconto la mia Sicilia magica» - La Valle dei Templi sullo sfondo (ricreata dalla suggestiva scenografia di Salvo Manciagli), la voce e i ricordi dell’attore agrigentino Gianfranco Jannuzzo, le musiche originali ... Secondo msn.com
“Fata Morgana”, la prosa di Gianfranco Jannuzzo torna al Teatro Manzoni di Milano - Lo spettacolo teatrale "Fata Morgana" è in programma presso il Teatro Manzoni di Milano dal 14 al 26 ottobre. Lo riporta libreriamo.it
Gianfranco Jannuzzo: "Raccontando la Sicilia in 'Fata Morgana' racconto gli Italiani" - L'attore siciliano inaugura la stagione di prosa del teatro Manzoni di Milano con uno spettacolo che viaggia all'interno dei momenti piu significativi del suo repertorio ... Scrive msn.com