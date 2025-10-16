Giambruno e le foto cancellate | avete fatto in tempo a vederle? Ecco la verità scomoda che c’è dietro
Sembrava il segnale definitivo: Andrea Giambruno pronto a uscire allo scoperto con la sua nuova compagna, Federica Bianco. Un gesto apparentemente semplice, quasi banale – due foto pubblicate sui social – ha però scatenato un piccolo terremoto mediatico. Perché quelle immagini, comparse per pochissimo tempo, sono sparite in un lampo. Troppo tardi, però, per passare inosservate. E adesso in molti si chiedono: perché cancellarle? Dietro quelle immagini rimosse in fretta e furia si nasconderebbe ben più di un capriccio da profilo Instagram: pressioni, strategia e una certa esigenza di “silenzio”. Andrea Giambruno deve tenere un profilo basso? La verità delle foto sparite. 🔗 Leggi su Donnapop.it
