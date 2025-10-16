Giallo nella Lazio Femminile Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la società

Cultweb.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Nicole Vernis alla Lazio Women si è trasformato in una vicenda dai contorni sempre più complessi e controversi. Quella che inizialmente sembrava una semplice questione disciplinare legata all’assenza non autorizzata di una giocatrice, si è rivelata una disputa che coinvolge mancati pagamenti, infortuni non comunicati e versioni diametralmente opposte tra il club biancoceleste e l’entourage della centrocampista americana. La mattina del 15 ottobre, il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, aveva comunicato attraverso i canali ufficiali del club l’allontanamento della giocatrice, descrivendolo come un fatto grave e non autorizzato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

giallo nella lazio femminile nicole vernis 232 irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la societ224

© Cultweb.it - Giallo nella Lazio Femminile, Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la società

Altri contenuti sullo stesso argomento

giallo lazio femminile nicoleLazio Women, il caso Nicole Vernis. Il club sconcertato: “Assente senza alcun permesso” - In casa Lazio è giallo sulla vicenda Nicole Vernis, la calciatrice della squadra femminile tornata negli USA senza permesso ... Scrive msn.com

giallo lazio femminile nicoleSparita da una settimana, giallo in casa Lazio: “È un fatto grave” - Giallo in casa Lazio Women, dove la calciatrice statunitense Nicole Vernis ha fatto perdere le proprie tracce da diversi giorni. Secondo tuttosport.com

giallo lazio femminile nicoleLazio femminile, una giocatrice fa perdere le sue tracce. La società: “E’ un fatto grave” - Giallo in casa Lazio femminile con protagonista la statunitense Nicole Vernis che da qualche tempo ha fatto perdere le sue tracce. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giallo Lazio Femminile Nicole