Il caso di Nicole Vernis alla Lazio Women si è trasformato in una vicenda dai contorni sempre più complessi e controversi. Quella che inizialmente sembrava una semplice questione disciplinare legata all’assenza non autorizzata di una giocatrice, si è rivelata una disputa che coinvolge mancati pagamenti, infortuni non comunicati e versioni diametralmente opposte tra il club biancoceleste e l’entourage della centrocampista americana. La mattina del 15 ottobre, il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, aveva comunicato attraverso i canali ufficiali del club l’allontanamento della giocatrice, descrivendolo come un fatto grave e non autorizzato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giallo nella Lazio Femminile, Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la società