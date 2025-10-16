Giallo nella Lazio Femminile Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore accusa la società
Il caso di Nicole Vernis alla Lazio Women si è trasformato in una vicenda dai contorni sempre più complessi e controversi. Quella che inizialmente sembrava una semplice questione disciplinare legata all’assenza non autorizzata di una giocatrice, si è rivelata una disputa che coinvolge mancati pagamenti, infortuni non comunicati e versioni diametralmente opposte tra il club biancoceleste e l’entourage della centrocampista americana. La mattina del 15 ottobre, il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, aveva comunicato attraverso i canali ufficiali del club l’allontanamento della giocatrice, descrivendolo come un fatto grave e non autorizzato. 🔗 Leggi su Cultweb.it
