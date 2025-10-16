ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di cinque medici dell’ospedale Bambino Gesù, imputati di omicidio colposo in relazione al decesso del bimbo di due anni, avvenuto il 3 gennaio 2019. Il procedimento prenderà avvio il 19 novembre davanti alla nona sezione del Tribunale di Roma. Dall’archiviazione alla riapertura del fascicolo. Sulla vicenda era stata avviata una prima inchiesta poi archiviata. Successivamente, sulla base di nuovi elementi sottoposti ai magistrati di piazzale Clodio, è stato aperto un nuovo fascicolo nei confronti dei medici. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, un diverso pm in udienza preliminare aveva sollecitato il non luogo a procedere o una perizia; il Gup ha invece optato per il processo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giacomo Francesco, due anni, muore in ospedale dopo un intervento; cinque medici rinviati a giudizio. Lavoravano tutti al Bambin Gesù