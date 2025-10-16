Giacomo Francesco due anni muore in ospedale dopo un intervento; cinque medici rinviati a giudizio Lavoravano tutti al Bambin Gesù
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di cinque medici dell’ospedale Bambino Gesù, imputati di omicidio colposo in relazione al decesso del bimbo di due anni, avvenuto il 3 gennaio 2019. Il procedimento prenderà avvio il 19 novembre davanti alla nona sezione del Tribunale di Roma. Dall’archiviazione alla riapertura del fascicolo. Sulla vicenda era stata avviata una prima inchiesta poi archiviata. Successivamente, sulla base di nuovi elementi sottoposti ai magistrati di piazzale Clodio, è stato aperto un nuovo fascicolo nei confronti dei medici. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, un diverso pm in udienza preliminare aveva sollecitato il non luogo a procedere o una perizia; il Gup ha invece optato per il processo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gli atleti ed i triatleti nel week end del 11 e 12 ottobre si sono dedicate alle gare organizzate ad Acciaroli dalla società Terra dello Sport Hanno iniziato gli atleti Lucia Daniele, Bruno Napoli, Francesco Apicella, Giacomo Pellegrino e Giovanni Caso, che sabato - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo morto a due anni in ospedale, cinque medici a processo - Giacomo Francesco Saccomanno morì all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo il trasferimento d'urgenza dalla Calabria ... Scrive romatoday.it
Giacomo morto a 2 anni in ospedale nel 2019, cinque medici a processo: "Lottiamo per avere giustizia" - Sei anni dopo la morte del piccolo Giacomo al Bambino Gesù di Roma, cinque medici sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo ... Secondo tag24.it
Morte del piccolo Giacomo Saccomanno, a giudizio cinque medici del Bambino Gesù - Il gup di Roma rinvia a processo cinque sanitari accusati di omicidio colposo per il decesso del bimbo di due anni originario di Rosarno ... rainews.it scrive