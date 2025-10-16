Giacomo Balla per tutti

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

è il titolo di una serie di occasioni speciali che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma offrirà, nel mese di ottobre, a giovani, over 65, famiglie, bambine e bambini, per visitare l’affascinante mostra “Giacomo Balla. Un universo di luce” recentemente inaugurata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Giacomo Balla per tutti - Fino a fine ottobre occasioni speciali per giovani, over 65, famiglie, bambine e bambini, che potranno entrare nell’affascinante mondo di “Giacomo Balla. Riporta parmatoday.it

giacomo balla tuttiCasa Balla diventa museo nazionale - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Segnala ilnuovoterraglio.it

giacomo balla tuttiLa casa-studio di Giacomo Balla diventa museo nazionale - Il Ministero della Cultura acquisisce la dimora dell’artista, trasformandola in un museo che celebra l’arte del Novecento ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giacomo Balla Tutti