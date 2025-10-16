Giacomo Balla per tutti
è il titolo di una serie di occasioni speciali che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma offrirà, nel mese di ottobre, a giovani, over 65, famiglie, bambine e bambini, per visitare l’affascinante mostra “Giacomo Balla. Un universo di luce” recentemente inaugurata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
A Parma, nelle sale solenni del Palazzo del Governatore, la luce torna a farsi materia con la mostra "Giacomo Balla. Un universo di luce"
"Giacomo Balla. Un universo di luce", ti aspetta a Palazzo del Governatore per un viaggio nel mondo di un artista poliedrico e stupefacente che ha fatto dell'amore per la luce il suo tratto distintivo. ? fino al 1 febbraio 2026 Palazzo del Governatore
Giacomo Balla per tutti - Fino a fine ottobre occasioni speciali per giovani, over 65, famiglie, bambine e bambini, che potranno entrare nell'affascinante mondo di "Giacomo Balla.
Casa Balla diventa museo nazionale
La casa-studio di Giacomo Balla diventa museo nazionale - Il Ministero della Cultura acquisisce la dimora dell'artista, trasformandola in un museo che celebra l'arte del Novecento