Giaccherini sicuro | Tra Yildiz e Nico Paz scelgo lui Il problema della Juve sta nella troppa concorrenza ho un debole per quel bianconero

Giaccherini sicuro: «Tra Yildiz e Nico Paz scelgo lui. Il problema della Juve sta nella troppa concorrenza in attacco». Le dichiarazioni a Tuttosport. L’ex bianconeo Emamuele Giaccherini, oggi talent tv, presenta la sfida di Serie A di domenica a pranzo contro il Como. Di seguito le sue parole su Tuttosport. YILDIZ VS PAZ – « Dico Yildiz, per un discorso di contesto. Sta facendo la differenza con indosso una maglia pesantissima. Il Como poco a poco sta diventando un club ambizioso, ma in termini di pressioni rimane incomparabile alla Juventus. Incidere a Torino ha molto più valore. Poi sono convinto che Nico sarà altrettanto bravo in futuro in un big club come il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giaccherini sicuro: «Tra Yildiz e Nico Paz scelgo lui. Il problema della Juve sta nella troppa concorrenza, ho un debole per quel bianconero»

Approfondisci con queste news

Giaccherini incorona Politano come stella del Napoli: è lui l'unico insostituibile azzurro Giudizio ben diverso invece per De Bruyne, che vede ancora fuori dagli schemi di Conte #Giaccherini #SSCNapoli #spazionapoli - facebook.com Vai su Facebook

"Yildiz sembra Laudrup, ma più cattivo. Perché alla Juve manca un Nico Paz" - Perché lo è stato, ha giocato con innumerevoli fuoriclasse, ne ha affrontati tantissimi e ne ha osservati un numero incalcolabile anche nella sua vita da commentatore ... Lo riporta tuttosport.com

Pagina 0 | "Yildiz sembra Laudrup, ma più cattivo. Perché alla Juve manca un Nico Paz" - Perché lo è stato, ha giocato con innumerevoli fuoriclasse, ne ha affrontati tantissimi e ne ha osservati un numero incalcolabile anche nella sua vita da commentatore ... Da tuttosport.com