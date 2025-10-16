Giaccherini sicuro | Tra Yildiz e Nico Paz scelgo lui Il problema della Juve sta nella troppa concorrenza ho un debole per quel bianconero

Giaccherini sicuro: «Tra Yildiz e Nico Paz scelgo lui. Il problema della Juve sta nella troppa concorrenza in attacco». Le dichiarazioni a Tuttosport. L’ex bianconeo Emamuele Giaccherini, oggi talent tv, presenta la sfida di Serie A di domenica a pranzo contro il Como. Di seguito le sue parole su Tuttosport. YILDIZ VS PAZ – « Dico Yildiz, per un discorso di contesto. Sta facendo la differenza con indosso una maglia pesantissima. Il Como poco a poco sta diventando un club ambizioso, ma in termini di pressioni rimane incomparabile alla Juventus. Incidere a Torino ha molto più valore. Poi sono convinto che Nico sarà altrettanto bravo in futuro in un big club come il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

