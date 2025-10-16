Giaccherini | Nico Paz rispecchia l’idea del Diez vecchio stampo Yildiz sta facendo la differenza

L’ex centrocampista del Napoli e della Nazionale, Emanuele Giaccherini, a Tuttosport,parla così di Andrea Cambiaso, uno dei giocatori che ha avuto un peggioramento esponenziale nel rendimento: « Ho un debole per lui: mi fa davvero impazzire. Nei momenti di difficoltà non tradisce mai. Penso che gli stia mancando un po’ di serenità. Deve avere fiducia nei propri mezzi ed essere più sfrontato, specie nell’uno contro uno, perché è un grandissimo giocatore». Chi le piace di più tra Yildiz e e Nico Paz? «Dico Yildiz, per un discorso di contesto. Sta facendo la differenza con indosso una maglia pesantissima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giaccherini: «Nico Paz rispecchia l’idea del “Diez” vecchio stampo. Yildiz sta facendo la differenza»

