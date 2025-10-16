Gettano rifiuti e liquidi davanti alla scuola | 5 ragazzi denunciati anche due minorenni

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla fittissima rete di telecamere di videosorveglianza presenti in paese (oltre un centinaio) i carabinieri sono riusciti a risalire ai presunti colpevoli. A quei cinque ragazzi (di cui due minorenni) che qualche giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico avevano devastato a Villasanta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

