Germania i droni per guidare la difesa dell' Unione europea
Quella di domani potrebbe essere una giornata-chiave sulla strada del conflitto tra Russia e Ucraina. A quattro giorni dalla storica firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas in quel di Sharm El Sheikh, in Egitto, infatti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà alla Casa Bianca di Washington il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta del terzo incontro tra i due leader e del primo dopo l’incontro in Alaska fra Trump e Putin. Nell'incontro con Zelensky, preceduto da quelli tra le delegazioni dei due Paesi che sono in corso da giorni, si parlerà «della richiesta di Kiev relativa alla fornitura di missili Tomahawk e di altri armamenti e sistemi di difesa aerea aggiuntivi, della resilienza energetica e di una maggiore cooperazione nella produzione di droni», ha dichiarato l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una nota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Nato, Pistorius: "La Germania investirà 10 miliardi di euro in droni" - facebook.com Vai su Facebook
#NATO La Germania schiererà degli #Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Investirà inoltre 10 miliardi in droni. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Pistorius a margine della riunione - X Vai su X
Berlino si offre di guidare il progetto Ue di Scudo Aereo - "Nei prossimi anni, secondo i piani di bilancio, la Germania investirà 10 miliardi in droni di ogni tipo, di attacco e di difesa, a tutte le altitudini. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
La Germania investirà 10 miliardi in droni militari per difendersi dalla Russia: ecco le 5 azioni che potrebbero beneficiarne - Il ministro della Difesa Pistorius: la Germania è pronta ad assumere la guida del progetto per uno scudo europeo di difesa aerea. Si legge su milanofinanza.it
Guerra, Germania schiera Eurofighter in Polonia e investe 10 miliardi in droni: «Reagiremo con decisione a minacce dalla Russia» - Con l'obiettivo di proteggere il fianco Est della Nato, la Germania schiererà degli Eurofighter nella base militare polacca di Malbork. ilmessaggero.it scrive