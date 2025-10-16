Germania i droni per guidare la difesa dell' Unione europea

Quella di domani potrebbe essere una giornata-chiave sulla strada del conflitto tra Russia e Ucraina. A quattro giorni dalla storica firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas in quel di Sharm El Sheikh, in Egitto, infatti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà alla Casa Bianca di Washington il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta del terzo incontro tra i due leader e del primo dopo l’incontro in Alaska fra Trump e Putin. Nell'incontro con Zelensky, preceduto da quelli tra le delegazioni dei due Paesi che sono in corso da giorni, si parlerà «della richiesta di Kiev relativa alla fornitura di missili Tomahawk e di altri armamenti e sistemi di difesa aerea aggiuntivi, della resilienza energetica e di una maggiore cooperazione nella produzione di droni», ha dichiarato l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una nota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

