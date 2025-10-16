Germania governo diviso | la leva militare diventa una roulette russa
Il Bundestag Il Bundestag è scosso da uno scontro interno al Governo tedesco sulla riforma del servizio militare. Mentre la maggioranza cerca di modernizzare la leva, la coalizione Cdu-Csu-Spd si spacca tra chi vuole mantenere la coscrizione volontaria con un’estrazione a sorte e chi spinge per reintrodurre l’obbligo. Il dibattito, aperto oggi in Parlamento, ha acceso una polemica nazionale sulla difesa e sulla sicurezza del Paese. “Putin ci mette alla prova”: Spahn spinge per la lotteria militare. Il capogruppo della Cdu-Csu, Jens Spahn, ha lanciato un’allerta: “Non siamo più in guerra, ma non siamo nemmeno in pace”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
