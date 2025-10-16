Gerenzano ventenne azzannata da un pitbull senza guinzaglio

Una ragazza di vent’anni è stata ferita in modo serio da un pitbull lasciato libero nell’area verde del Fontanile di San Giacomo a Gerenzano. La giovane, residente in paese, stava passeggiando con il proprio cane, regolarmente tenuto al guinzaglio, quando improvvisamente un pitbull è sbucato da un cespuglio. L’animale si si sarebbe dapprima avventato contro . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

