Geppi Cucciari torna su Rai3 con la nuova stagione di Splendida Cornice

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Geppi Cucciari torna protagonista del giovedì sera di Rai3 con la nuova stagione di Splendida Cornice, in onda da giovedì 16 ottobre in prima serata. Con il suo stile ironico e mai scontato, la conduttrice riporta in TV un format capace di unire divulgazione, cultura e satira, regalando al pubblico oltre due ore di intrattenimento intelligente, curioso e pieno di ritmo. Una prima puntata ricca di ospiti e contenuti. La puntata d’esordio promette un mix di emozioni, riflessioni e risate. Tra gli ospiti più attesi, Woody Allen, che racconterà il suo nuovo romanzo “Che succede a Baum?”, offrendo al pubblico un raro incontro con la sua mente brillante e provocatoria. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Geppi Cucciari torna su Rai3 con la nuova stagione di Splendida Cornice

