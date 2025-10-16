Geometrie umorali in mostra Viaggio tra le opere di Buffoli

"C’è un affascinante contrasto tra l’apparente perfezione delle forme, la levigata regolarità delle superfici delle sculture, il loro silenzio impassibile e il portato umano che l’artista ritiene indispensabile, ignorando per precisa volontà il calcolo algebrico e matematico e rifiutando l’uso della macchina". In mostra fino al 16 novembre allo Spazio Heart di Vimercate “ Geometrie umorali ”, le installazioni del bresciano Giuseppe Buffoli. "Ed è proprio questo – continua la curatrice Simona Bartolena – che rende le opere interessanti, diverse, profondamente attraenti". "Non c’è traccia di minimalismo nonostante la riduzione formale nella ricerca di Buffoli – sottolinea Armando Fettolini, l’altro curatore -, piuttosto la magia di un esperimento alchemico, il calore umano di un reperto archeologico recuperato in uno scavo, la fantasia creativa di un artista maturo che sa benissimo che il gioco è attività essenziale anche in età adulta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Geometrie umorali“ in mostra. Viaggio tra le opere di Buffoli

