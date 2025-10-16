Genova l’ultimo saluto a Flavio Gaggero | dentista di vip e ultimi | Foto

Nella chiesa di Santa Maria Immacolata di Pegli i funerali del dentista: in prima fila l’amico d’infanzia Renzo Piano, tra i banchi anche Beppe Grillo e il viceministro Rixi. Il parroco: “Aiutava in silenzio, era la sua missione”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, l’ultimo saluto a Flavio Gaggero: dentista di vip e “ultimi” | Foto

