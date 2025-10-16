Genova detenuto aggredisce gli agenti della polizia penitenziaria di Marassi e ne manda otto all' ospedale

Quasi cento giorni di prognosi complessivi. Il sindacato Uil Pa della Liguria protesta: "Colleghi ricoverati d'urgenza, ormai è un bollettino di guerra" Grave episodio di violenza nel carcere di Genova Marassi, dove un detenuto ha aggredito otto agenti della polizia penitenziaria, provocando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, detenuto aggredisce gli agenti della polizia penitenziaria di Marassi e ne manda otto all'ospedale

