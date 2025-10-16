Genova detenuto aggredisce gli agenti della polizia penitenziaria di Marassi e ne manda otto all' ospedale

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi cento giorni di prognosi complessivi. Il sindacato Uil Pa della Liguria protesta: "Colleghi ricoverati d'urgenza, ormai è un bollettino di guerra" Grave episodio di violenza nel carcere di Genova Marassi, dove un detenuto ha aggredito otto agenti della polizia penitenziaria, provocando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova detenuto aggredisce gli agenti della polizia penitenziaria di marassi e ne manda otto all ospedale

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, detenuto aggredisce gli agenti della polizia penitenziaria di Marassi e ne manda otto all'ospedale

Contenuti che potrebbero interessarti

genova detenuto aggredisce agentiMarassi, detenuto armato aggredisce otto agenti: notte di violenza nel carcere genovese - Momenti di terrore nel carcere di Marassi: un detenuto armato di lamette e bastoni ha ferito otto agenti della Polizia Penitenziaria. Da ligurianotizie.it

genova detenuto aggredisce agentiUn detenuto aggredisce otto agenti al carcere di Marassi - Ennesimo grave episodio nella casa circondariale di Marassi a Genova, a comunicarlo il sindacato di Polizia Penitenziaria Uil Pa. Riporta rainews.it

genova detenuto aggredisce agentiCarcere di Marassi, detenuto si barrica in cella e ferisce otto agenti - Genova – Un detenuto nel carcere di Marassi a Genova per reati di violenza sessuale ha aggredito e ferito otto agenti della polizia penitenziaria con una prognosi complessiva di 92 giorni. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Detenuto Aggredisce Agenti