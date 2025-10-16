Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania è tutto pronto Ma l'obiettivo vero potrebbe essere un altro

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Sangiuliano presenterà la candidatura alle Elezioni in Campania con il suo ex collega di governo Lollobrigida. Obiettivo: farsi eleggere e poi puntare ad altro. Ad esempio alle Comunali di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

gennaro sangiuliano capolista fdiGennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma l’obiettivo vero potrebbe essere un altro - Gennaro Sangiuliano presenterà la candidatura alle Elezioni in Campania con il suo ex collega di governo Lollobrigida ... Da fanpage.it

gennaro sangiuliano capolista fdiGennaro Sangiuliano in lista per FdI alle Regionali della Campania? In Rai scoppia la polemica - Lui ci starebbe pensando anche a giudicare da gli post social che celebrano proprio la sua attività di g ... Lo riporta quotidiano.net

gennaro sangiuliano capolista fdiSangiuliano e la candidatura da capolista in Campania con Fratelli d’Italia, Cirielli attende la risposta dell’ex Ministro - Gennaro Sangiuliano ancora non ha dato una risposta definitiva ma è pronto a ritornare in politica come capolista di Fratelli d’Italia alle imminenti elezioni regionali in Campania. Lo riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gennaro Sangiuliano Capolista Fdi