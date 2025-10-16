Gen V – Stagione 2 | il colpo di scena che cambia il franchise spiegato dallo showrunner

La showrunner di Gen V Michele Fazekas ha spiegato come la seconda stagione di Gen V abbia preparato il colpo di scena che porterà al finale della seconda stagione. La serie satirica sui supereroi è uno spin-off di The Boys sin dal suo debutto su Prime Video nel 2023. Sebbene Gen V si inserisca perfettamente nella linea temporale di The Boys, è anche un’entità a sé stante. Gen V stagione 2, episodio 7 ha alzato il livello, con la penultima puntata della stagione che si avvia verso una guerra totale tra la squadra di studenti della bloodbender Marie Moreau e l’imponente Dean Cipher di Hamish Linklater. 🔗 Leggi su Cinefilos.it