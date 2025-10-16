Gemmato | Da governo impegno concreto contro l’antibioticoresistenza

(Adnkronos) – "L’impegno del governo sul fronte dell’antibiotico-resistenza è già concreto. Quest’anno sono stati stanziati 100 milioni di euro per i cosiddetti antibiotici 'reserve', quelli indispensabili per combattere le infezioni resistenti". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervendo alla conferenza stampa 'Antibiotico-resistenze in Urologia' promossa dalla Società italiana di urologia (Siu) oggi a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha presentato oggi il DDL che delega il Governo ad avviare una riforma della legislazione farmaceutica. ?“Il Testo Unico della Legislazione farmaceutica razionalizzerà 700 norme contenute in 100 diversi pro - facebook.com Vai su Facebook

Il mio pieno e convinto sostegno a Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia. Dopo vent’anni di fallimentare governo di centrosinistra che ha affossato la sanità, è tempo di restituire alla nostra terra una guida seria e com - X Vai su X

Gemmato: "Da governo impegno concreto contro l’antibioticoresistenza" - 'Stanziati 100 mln per gli antibiotici reserve e 36 mln per la ricerca di nuove molecole' ... Come scrive adnkronos.com

Gemmato: “Con i nuovi criteri Aifa accesso più rapido a terapie ad alto valore e impegno rafforzato contro l’antibiotico-resistenza” - “La recente revisione dei criteri AIFA per il riconoscimento dell’innovatività terapeutica promuove un accesso più immediato ed equo a quei farmaci che rappresentano un reale valore aggiunto ... Da quotidianosanita.it

Payback dispositivi medici. Gemmato attacca i governi precedenti: “Meloni ha messo 1,4 miliardi per risolvere il caos” - Il sottosegretario Marcello Gemmato, rispondendo a un’interrogazione sul payback dei dispositivi medici, ha attribuito le criticità ai governi Renzi e Draghi, rivendicando gli interventi correttivi ... Secondo quotidianosanita.it