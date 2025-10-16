Gelmini Noi Moderati | Accordi Egitto svolta storica Merito di Trump

“Più delle bandiere e delle piazze, poté la politica e la diplomazia. Con gli accordi raggiunti in Egitto possiamo finalmente parlare di una svolta storica che pone fine ad un cruento conflitto e porta alla liberazione, dopo due anni, di tutti gli ostaggi. Tutto ciò va a merito di Donald Trump e dell'amministrazione americana e anche del primo ministro Netanyahu, cui va riconosciuto, dopo molti errori commessi, la capacità di fermare le armi e accettare una trattativa che potrebbe causare la fine del suo governo. Vale forse la pena ricordare che fu sempre grazie a Trump che nel gennaio di quest'anno si arrivò ad una prima tregua, con la liberazione di oltre trenta ostaggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gelmini (Noi Moderati): "Accordi Egitto, svolta storica. Merito di Trump"

Leggi anche questi approfondimenti

Elezioni regionali. Mariastella Gelmini a Celico e Fuscaldo insieme ai candidati Noi Moderati Mariastella Gelmini - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Gelmini (Nm), 'accordi Egitto svolta storica merito di Trump' - Con gli accordi raggiunti in Egitto possiamo finalmente parlare di una svolta storica che pone fine ad ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Egitto firma accordi per petrolio e gas da 121miliardi dollari - L'Egitto ha firmato tre nuovi accordi per l'esplorazione di petrolio e gas nel deserto occidentale, nel Golfo di Suez e nel Sinai settentrionale con diverse aziende globali ... ansa.it scrive