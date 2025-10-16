Gela il ladro fantasma di Macchitella colpiva di notte e disattivava le telecamere | sette furti in tre mesi

Un venticinquenne è stato arrestato a Gela per sette furti e tentati furti commessi tra maggio e agosto nel quartiere Macchitella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Gela, il ladro fantasma di Macchitella colpiva di notte e disattivava le telecamere: sette furti in tre mesi

Approfondisci con queste news

Trovano un borsellino mentre puliscono l'area mercatale e lo riportano a casa della vittima del furto che li ringrazia di cuore #gela #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Gela, il ladro fantasma di Macchitella colpiva di notte e disattivava le telecamere: sette furti in tre mesi - Un venticinquenne è stato arrestato a Gela per sette furti e tentati furti commessi tra maggio e agosto nel quartiere Macchitella. Come scrive virgilio.it

Gela, arrestato ladro seriale che agiva nel quartiere Macchitella - La Polizia di Gela arresta un venticinquenne per sette furti nel quartiere Macchitella, generando forte allarme sociale ... Scrive ragusah24.it